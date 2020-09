Lo que dejó ir: Marjorie de Sousa se deja ver sensual y manda indirecta a Julián Gil

View this post on Instagram

Bienvenido septiembre 🥳😘🍀🙏🏻🥰❤️❤️🤗 y con el ya arranca la fiesta 😉😘😍 #20años 🤩😊💕🙏🏻 los ❤️❤️❤️❤️ 💻 Léela ahora en: zeromagazinemx.com/2020/08/31/en-portada-marjorie-de-sousa/ @zeromagazinemx Fotógrafo: @dahlhausphoto Management: @alepalomera1 PR: @mediaconceptspr Estilismo: @enricobompani Maquillaje: @roddogmakeup Peinados: @elcamerinosaloon @lauraarrietaoficial @edhergin @robertoleone.fashion @franciscovelher @pateywomanofficial @robertoleone.fashion @raulorozcomx @jimmychoo @granvia.mx @angelgrave_official @franciscovelher @pateywomanofficial #Marjoriedesousa #20añosdecarrera #festejamosjuntos #feliz #PalomeraGroup #NewCover #Cover #Portada #Editorial #lavidaesunhermosoregalo #detumano 👊🏻🙏🏻🥰❤️❤️☀️😁🍀😉😘🥳 #sol #brillandofuerte