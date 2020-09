VIDEO: ¿Qué le pasó al “Canelo” Álvarez? Luce diferente en su entrenamiento más reciente

¿Se pintó el cabello, se hizo luces o sólo lo cortó? ¿Subió de peso? ¿Se quitó la barba? Estas son algunas de las preguntas que la gente se hizo al ver los videos del entrenamiento más reciente de Saúl “Canelo” Álvarez que aparecen en Instagram.

Son dos clips, uno lo compartió el pugilista y el otro su entrenador Eddie Reynoso, pero en ambos se aprecian cambios físicos en el boxeador, el más notorio es el corte de cabello, porque es tan corto que da la impresión de que se lo tiñó de rubio, dejando atrás el emblemático color rojizo que lo caracterizaba; y quizá sí se lo pintó, hasta el momento nadie lo ha confirmado ni desmentido.

“Cómo que se ve más güero, ¿no creen?”, expresó Héctor Léon Padilla, uno de los seguidores que comentaron la publicación de Eddie. “Albino”, bromeó otro con emojis de risa.

Otro de los cambios evidentes es el afeitado, ya que durante meses nos acostumbró a verlo con barba y bigote sombreado, es decir, no muy largo, y ahora que se rasuró da la impresión de que está un poco más “cachetón” y además se ve más joven.

“Sin barba se le quitaron como 5 años de encima”, comentó Naim Vera, otro de sus seguidores.

“Canelo Brock Lesnar”, agregó otro, comparando su look con el del luchador de la WWE.

It's a formula that has dominated combat sports and sports entertainment since 2002. I talk the talk. He walks the walks. And no one since Sammartino has been such a consistent champion like the reigning defending undisputed @WWE Universal Heavyweight Champion @BrockLesnar! pic.twitter.com/xmHlZC1sRO

— Paul Heyman (@HeymanHustle) April 2, 2019