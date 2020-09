Así es la espectacular mansión desde donde Tito el Bambino intenta conquistar a Lili Estefan

View this post on Instagram

El enemigo siempre quiere apoderarse… hoy se llama virus, mañana depresión , ansiedad , miedo etc etc …. reprenda todo en el nombre de Dios y confien… Dios nos quiere feliz, Dios nos quiere bien… *Confíen* ☘️🦅 NO SALGA DE SU CASA 🏠