Alexa Dellanos calienta la red con un pequeño bikini rosa que incluso le encantó a Myrka Dellanos

Entretenimiento

Algunos quisieran que la ex conductora de Al Rojo Vivo fuese más crítico con su hija...

Alexa Dellanos sigue en Mónaco y esta vez presumió en la red sus curvas con un pequeño bikini de color rosados que ha hecho que tanto familiares como fans reaccionen a su atrevida belleza.

La publicación superó los 33 mil likes. Y entre los comentarios aparecen destacados el de su pareja Alec Monopoly y el de su mamá, la ex conductora de Al Rojo Vivo, Myrka Dellanos.

alecmonopoly Verificado Awww mi vida

natalia Verificado Beauty 😍✨💗

myrkadellanos Verificado I love you Lexi poo!! 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Muchos detractores de Alexa Dellanos quisieran que su famosa mamá estuviera más en contra del exhibicionismo que promueve la modelo a través de sus redes sociales. Sin embargo, Myrka nunca se ha mostrado en contra de la forma de ser de su hija a nivel público. Al contrario, incluso en sus publicaciones más polémicas se ha podido leer un mensaje de apoyo a su forma de ser.

Otra famosa que ha demostrado ser muy fan de Alexa Dellanos es Zuleyka Rivera, quien comenta y da like a varias de las publicaciones de esta joven rubia.

En la siguiente fotografía la ex conductora de Un Nuevo Día escribió: “Malibu Looks so go on ya! 🔥”.