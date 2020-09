TikTok retira vídeo de supuesto suicidio en vivo

Ayer lunes, la popular aplicación de videos cortos TikTok informó en un un comunicado en redes sociales que había eliminado unas imágenes de un suicidio que circulaba en su plataforma. También explicó que estaba cerrando aquellas cuentas que intentaban subir el clip una vez tras otra.

TikTok no especificó de qué video se trataba o a qué cuentas se refería, pero, según al menos dos informes de medios, se trataba de un vídeo de un hombre que se disparaba con un arma, informó Reuters.

“Somos conscientes de que los vídeos de un suicidio que se transmitió en vivo en Facebook han circulado recientemente en otras plataformas, incluido TikTok. Nuestros sistemas han detectado y marcado automáticamente estos clips por violar nuestras normas de la comunidad ”, explicó TikTok en Twitter.

TikTok, cuyo propietario con sede en China recibió la orden del presidente Donald Trump de vender y cesar sus operaciones en EE.UU., ha sido criticado por su política de moderación de contenido en el pasado, especialmente en lo que se refiere a la circulación de contenido gráfico.

We're aware that clips of a suicide that was livestreamed on Facebook have recently circulated on other platforms, including TikTok. Our systems have been automatically detecting and flagging these clips for violating our Community Guidelines.

— TikTokSupport (@TikTokSupport) September 7, 2020