“Yo soy mía”: Elyfer Torres goza el verano en bikini y manda mensaje a sus fans

View this post on Instagram

Estoy tomando mi poder de vuelta y nunca lo voy a ceder otra vez. YO SOY MÍA.🌞🌱 ¿cual foto te gusta más? ✨🤭——- Estou tomando meu poder de volta e nunca vou desistir de novo. Eu sou meu.🌱🌞Qual foto você mais gosta? ✨Se você compartilhar esta post em histórias e me marcar, eu lhe enviarei uma surpresa por DM——- I’m taking my power back and I’ll never give it away again. I am mine. 🌞🌱 which photo do u like the most? ✨If you share this post in stories and u tag me I'll send you a surprise by DM #elyfertorres #bettyenny #curlyhair #latinas #bikini