Elyfer Torres confesó que sufre de ansiedad y cómo combate las crisis

"Creo que ya necesitamos volver a la normalidad"

Elyfer Torres ha sufrido de mucha ansiedad durante la contingencia por el Covid-19, por lo que ha tomado algunas medidas para lidiar con el encierro, como salir a manejar por largos periodos de tiempo.

“Yo soy una persona muy ansiosa y cada vez mi ansiedad crece, entonces agarré de irme a manejar horas. Obviamente, no me bajo del coche, pero es lo más cercano que he estado de salir de mi casa, salir a manejar horas.

“Creo que ya necesitamos volver a la normalidad, pero también entiendo la situación y es muy difícil lo que estamos viviendo en el mundo entero”.

La actriz comparte que cuando protagonizó la telenovela “Betty en NY” tardó en darse cuenta del éxito que había alcanzado con su personaje.

“Lo mejor de no darte cuenta es que tienes siempre los pies en la tierra, según yo, pero un día salí al súper en Miami y de repente todo el mundo “¡Betty, Betty!” y yo “¡wow! ¿en qué momento pasó esto?”.

“Nunca me di cuenta porque yo estaba encerrada grabando, no lo dimensioné. Yo veía los números de rating y decía “¡qué padre!”, pero no dimensioné en ese momento el alcance”.

Elyfer tiene claro que quiere seguir actuando hasta sus últimos días de vida.

“Quiero ser de ese tipo de actrices que ya son muy viejitas y siguen actuando, que lo último que van a hacer en su vida va a ser actuar; yo así me veo, cien por ciento”.

