Ya nació el bebé de Zoraida Gómez: “Estoy feliz, todo salió perfecto”

Entretenimiento

Fue un parto natural muy afortunado de pocas horas

“Ya nació el bebé, todo salió perfecto”. Con estas palabras llenas dicha, Zoraida Gómez anunció a sus fans que nació su primer bebé.

Tras horas manteniendo al tanto de la situación a sus seguidores, la ex RBD dio la gran noticia.

“Les quiero contar que todo salió perfecto. Fue parto natural. La verdad fue un parto muy afortunado porque fueron poquitas horas. Las contracciones empezaron a las 11 de la noche. Llegué aquí al hospital a las 3 de la mañana y el punto es que a las 4:30 me bajaron a quirófano y mi bebé nació a las 6 de la mañana. Estoy feliz porque nació sano, nació bien”, aseguró Zoraida con una gran sonrisa desde el hospital.

Afortunadamente no hubo complicaciones, Zoraida estuvo en trabajo de parto y desde ahí informó de todas las incidencias.

“Yo aquí esperando a que la criatura decida salir. Ya en realidad estoy a horas de vivir una de las mejores experiencias, yo creo, de mi vida, y ahorita me quería distraer. un poquito y no sé qué hacer ¿Qué me recomiendan? Ya leí, escuché música, mantras… ya no sé qué más hacer”, expresó.

Se trata de uno de los bebés más esperados del año en al mundo de la farándula, pues Zoraida compartió su dicha semana a semana.

