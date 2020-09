Kylie Jenner presume el interior rosa de su Rolls-Royce personalizado 

Entretenimiento

La joven millonaria es fan del color rosa

Puede ser que el mundo haya quedado impactado con el anuncio del final de “Keeping Up With The Kardashians”, sin embargo, Kylie Jenner demostró su poder de estrella independiente en una serie de fotos compartidos con sus 195 millones de seguidores en Instagram.

La empresaria de 23 años posó en el asiento del conductor de su brillante Rolls-Royce negro con interior rosa personalizado.

Dejó que sus trenzas se asomaran por debajo de un sombrero de pescador de Prada, también rosa, que combinaba con el mini bolso Birkin en sus manos.

Kylie mostró un escote discreto en un top de tubo. Para completar su atuendo, la hija menor de Kris Jenner se puso unos joggers blancos y un par de zapatillas Nike blancas.

Llevaba dos cadenas de oro colgando del cuello y adornaba sus muñecas con varios brazaletes y un reluciente reloj de oro.

Como es sabido, Kylie Jenner es una fanática de los autos, así que se tomó el tiempo de presumir los asientos rosados de su vehículo, así como el acabado del mismo color.

