¿Como influye el fenómeno de “La Niña” durante la temporada de huracanes en el Atlántico?

Este jueves, El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus silgas en inglés), indicó que el llamado fenómeno de “La Niña” se está observando en nuestro planeta, el cual repercutirá directamente durante la temporada de huracanes, en específico en aquellos que se formen en el océano Atlántico.

Según los cálculos de NOAA, “La Niña” tiene un 75% de probabilidades de seguir vigente todo el inverno que viene, es decir, hasta marzo de 2021, lo cual ha prendido focos rojos, ya que es probable que se formen ciclones mucho más violentos de los que se habían proyectado para este 2020 en el Atlántico.

En entrevista para El Nuevo Día, el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) Emanuel Rodríguez explicó que debido a este fenómeno climático, habrá menos vientos cortantes, lo que permite que un ciclón logre desarrollar su circulación y gane fuerza.

It’s here! Today NOAA declared that #LaNina conditions are now present. Read more at @NWSCPC: https://t.co/1SoztfCqpc pic.twitter.com/XuYf0npd6Q

— National Weather Service (@NWS) September 10, 2020