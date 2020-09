Famosa comediante de “Sabadazo” lucha contra el cáncer y vende manzanas azucaradas para sobrevivir

View this post on Instagram

Octubre mes Rosa, el mes de la lucha contra el cáncer de mama, nunca pensé que yo pasara por esto. Siempre dije a mi nunca me dará y que tal que siiiiii! Tan fácil que hubiera sido evitarlo, si me hubiese realizado mi mastografia, si cuando me toque la bolita hubiera ido al dr. No quise según yo perder, dos horas en el dr. Y ahora llevo invertidos 4 años y lo que falta. Pará que me den de alta deben de pasar 5 años, me faltan dos, ahí la llevo. En este mes encontrarán facilidades para practicarse la mastografia, si tienes más de 40 años, es obligatoria una al año. Deseo con todo mi corazón que bajen las estadísticas de enfermos de cáncer. Un beso al cielo a todas las personas que por motivo de esta enfermedad, se han adelantado. Ya saben que el cáncer, no te alcance.!!!!