Los difíciles últimos meses de vida de Xavier Ortiz, sin trabajo y lejos de su hijo

Entretenimiento

"La estoy pasando bastante duro", admitió

La tarde de este lunes el ex Garibaldi, Sergio Mayer, dio a conocer la impactante noticia de la muerte de su compañero Xavier Ortiz.

El ex esposo de Patricia Manterola falleció a los 48 años de edad sin que hasta el momento se sepa la causa de la muerte.

Lo cierto es que los últimos meses no habían sido fáciles para el también actor de teatro.

“Por la pandemia no tenía trabajo. Le dije cuenta conmigo, hijo”, dijo Carmen Salinas tras saber de su muerte.

“Estaba sin poder ver a su hijo”, agregó en declaraciones a Ventaneando de TV Azteca. “No lo puedo creer, no era grande, estaba muy joven”.

“Lo vi decaído, con bajo estado de ánimo”, apuntó Pedro Sola, conductor del programa.

El propio Ortiz admitió que atravesaba por momentos difíciles económicos, derivados de la pandemia.

“Mucha gente me ha estado ayudando a eventos pequeñitos y te ganas tus cinco, diez mil pesitos. Sí, la verdad la estoy pasando bastante duro”.

Ortiz dejó a un lado los escenarios para entrar a la venta de artículos sanitarios para subsistir.

“Eventos no hay, no se puede juntar la gente, entonces lo que estoy haciendo es entrar en esta rebatinga de cubrebocas y gel antibacterial y guantes y equipo médico, tratando a través de las fundaciones de conseguir proveedores y hacer un poco de dinero con las comisiones”, dijo a la prensa mexicana en julio.

Al borde de las lágrimas, Xavier admitió que lo más duro de su circunstancia no era la falta de dinero, sino el no poder abrazar a su hijo.

“Me agarró la contingencia cuando me tocaba tener a mi hijo conmigo y cuando lo entregué a su mamá se vino todo esto. Lo he tratado de hacer a través de sus hermanos, mi ex suegra está ocupada. No lo he podido ver y sí me entra mucho sentimiento, porque tengo que ser muy fuerte y actuar, porque el simple hecho de verlo en la pantalla, yo sé que me va a quebrar”.

Sigue leyendo