Trump intenta burlarse de Biden por bailar “Despacito” desde Florida, pero Twitter marca como engañoso el video compartido

Al republicano "le salió el tiro por la culata"

De cara a las próximas elecciones, el presidente Donald Trump quiso mofarse de su rival demócrata, Joe Biden, luego de que en su viaje a Florida, el exvicepresidente de Estados Unidos se moviera al son de la canción “Despacito” del cantante boricua Luis Fonsi; sin embargo, “el tiro le salió por la culata”.

Como parte de los eventos del Mes de la Herencia Hispana, Biden participó de una actividad ayer en Kissimmee, en el que acudieron varios artistas latinos, como Fonsi, Ricky Martin y Eva Longoria.

Precisamente, Fonsi fue seleccionado para presentar al candidato demócrata, quien al arribar al podio, puso, desde su celular, el pegajoso tema que popularizó la estrella boricua, y, además, se movió por unos 15 segundos.

Fue un verdadero honor para mi presentar al Vice Presidente Joe Biden esta noche. Un gran líder quien ha demostrado su respeto y admiración por la comunidad latina y por PR durante muchos años. Es hora que tengamos a un presidente que nos trate con la dignidad que nos merecemos! pic.twitter.com/RagJ1Cvy0K — Luis Fonsi (@LuisFonsi) September 16, 2020

.@JoeBiden plays "Despacito" from his iPhone … Does a bit of a dance, too. pic.twitter.com/JOKR0sGF6z — Howard Mortman (@HowardMortman) September 16, 2020

“Si tuviera el talento de estas personas, sería elegido presidente por aclamación”, comentó Biden ante los presentes luego de sus pasitos de baile.

Horas después de su exposición, el presidente y su equipo de campaña aprovecharon la coyuntura para burlarse de su contrincante.

Representantes del mandatario señalaban que en inglés “despacito” podría traducirse como “slowly” o lento, esto para hacer una asociación entre la palabra y el supuesto carácter del candidato.

Un video “manipulado”

Trump además compartió un video en Twitter con el que buscaba ubicar a Biden como un candidato antipolicial.

China is drooling. They can’t believe this! https://t.co/AAmBGgHhyR — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 16, 2020

Joe Biden has just ONE thing to say and it ain’t good. Listen to this pic.twitter.com/3nE1hHF1uS — The United Spot (@TheUnitedSpot1) September 16, 2020

El problema fue que al presidente se le ocurrió utilizar un video alterado, manipulado o “fake” usando la palabra que tanto le gusta a Trump mencionar.

En el video en cuestión aparece el candidato demócrata poniendo la canción “Fu** tha Police” (Que se jo** la Policía).

El audiovisual falso en realidad es una parodia de la cuenta de seguidores de Trump “The United Spot”. Pero, en la versión compartida por el presidente, se añade la frase: “¿De qué se trata esto?”.

En el video desde la cuenta oficial del presidente, se escucha la canción del 1988 como si fuera la canción que Biden puso antes de su discurso, en lugar de “Despacito”.

Una discusión mucho más seria

Toda esta controversia parece querer opacar el mensaje que dirigió Biden, particularmente a la comunidad latina, en Florida.

“Más que en cualquier otra época, la comunidad hispana, la comunidad latina tiene en la palma de su mano el destino de este país”, afirmó Biden durante el evento para inaugurar el Mes de la Herencia Hispana. “Ustedes pueden decidir el rumbo de este país”.

Biden enumeró varias políticas y acciones de Trump que, según él, han perjudicado a la comunidad hispana en EEUU.

“Donald Trump le ha fallado a la comunidad hispana una y otra vez, y eso no es un secreto”, indicó Biden. “Ya sea con su acto atroz de separar a niños de sus familias en nuestra frontera, o sus repetidos ataques a los Dreamers, o su negligencia frente al pueblo de Puerto Rico tras el huracán María, o en sus repetidos fracasos para asegurarse que los trabajadores esenciales tienen el equipo de protección personal que necesitan”, planteó.

El candidato, quien hizo énfasis en la situación de Puerto Rico, incluso se expresó sobre el tema del estatus, la raíz de la mayoría de los problemas económicos en la isla.

Biden considera que la estadidad “sería la forma más efectiva de asegurar que los residentes de Puerto Rico reciban un trato igualitario”. Sin embargo, enfatizó que “el pueblo de Puerto Rico debe decidir, y el Gobierno federal de Estados Unidos debe respetar eso y actuar con base en ello”.

Lo votos de los boricuas en Florida pueden ser decisivos en la elección, ya que son uno de los grupos con mayor crecimiento demográfico en el centro del estado. Después del azote del huracán María, muchos isleños se mudaron a Florida por oportunidades laborales y un mayor bienestar.