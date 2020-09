Ejecutivo de escuelas públicas de Nueva York se declara culpable de cita sexual con un muchacho

David Hay se declaró culpable el martes de incitación a menores y posesión de pornografía infantil.

Al momento de ser detenido en diciembre en el Aeropuerto Internacional de Milwaukee (Wisconsin), era subjefe de personal del Departamento de Educación (DOE) de NYC, cargo del cual fue de inmediato despedido.

Los documentos judiciales muestran que Hay (40) intercambió correos electrónicos con un quinceañero. Durante el curso de estas comunicaciones, recibió imágenes y videos digitales sexualmente explícitos del adolescente y le proporcionó imágenes suyas desnudo.

Había estado bajo investigación durante varios meses y supuestamente al ser arrestado tenía la intención de reunirse con un adolescente para tener relaciones sexuales.

Nativo de Wisconsin, Hay se desempeñó como director en Milwaukee antes de ser contratado por el DOE como Asistente Especial del Canciller en mayo de 2016, bajo el mando de Carmen Fariña.

Recibió su doctorado en educación de la Universidad de Harvard en 2017 y el actual Canciller, Richard Carranza, lo promovió para servir como su subdirector de personal en octubre de 2018.

La portavoz Miranda Barbot enfatizó que Hay nunca trabajó directamente con niños durante sus casi cuatro años con el DOE. “Éste es un caso profundamente perturbador y terrible”, dijo, citada por Pix11.

Ahora enfrenta hasta 20 años de prisión, en la sentencia programada para el 18 de diciembre en Green Bay.

A guilty plea: David Hay, fired as deputy chief of staff to Schools Chancellor Richard Carranza, admits he swapped sexually explicit images with a 15-year-old boy while the principal of a Wisconsin high school. He faces up to 20 years in prison. https://t.co/LTfXeonsV5

— Susan Edelman (@SusanBEdelman) September 17, 2020