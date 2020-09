Luto en el espectáculo: murió el padre de Paulina Goto

Entretenimiento

La actriz compartió su conmovedora despedida

Paulina Goto dio a conocer en las redes sociales que su papá, Eduardo Gómez Gerling, murió.

La actriz dedicó un emotivo mensaje a su padre, así como una serie de fotografías en las que aparecen juntos.

“La luz y la fuerza están dentro de ti, no hay nada en el mundo que no puedas lograr, hay que abrir el corazón por que el amor siempre perdona a un corazón que se equivoca, por que el amor te da la fuerza cuando tienes las alas rotas, por que el amor es la esperanza, por que el amor es lo que importa, el amor siempre te salva de un corazón que ya no canta.

“(palabras de mi papá) A M O R… eso fuiste papá y nuestro corazón se queda lleno”, escribió la también cantante.

La actriz de Vencer el Miedo no dio más detalles sobre el deceso de su padre.

De inmediato sus seguidores y artistas como Sherlyn, Ariadne Díaz, Dulce María, Natalia Téllez y Fernanda Castillo, entre otros más, le demostraron su solidaridad.

“Dios los bendiga y los conforte Pau te mando un abrazo enorme ,a ti y a tu familia lo siento mucho”, expresó Dulce María.

