Por qué se espera que la temporada de la gripe o influenza se espera empiece antes y sea más fuerte este año

Salud

Es posible el escenario de tener influenza y Covid-19 al mismo tiempo

La temporada de gripe o influenza en los Estados Unidos puede empezar más pronto de lo usual como consecuencia de factores climáticos. Te diremos a continuación qué puedes esperar de esta temporada, y cómo cuidar de tu salud en el proceso.

¿Influenza y Covid-19 al mismo tiempo?

Un artículo del portal Sun Sentinel señala la posibilidad de que una persona contraiga influenza y Covid-19 al mismo tiempo, lo que puede ocurrir debido a que ambas enfermedades pueden circular simultáneamente en el cuerpo sin problema alguno.

Esta es una circunstancia que puede prevenirse parcialmente si nos vacunamos contra la influenza, lo que ya es un procedimiento rutinario en los últimos años. Cabe indicar, no obstante, que la posibilidad de contraer influenza no se anula del todo, solo queda reducida.

En todo caso, si contraes la gripe común, tendrías una versión menos fuerte de la misma a efectos de la vacuna. Lo mismo no ocurre con el Covid-19, que no tiene vacuna confirmada aún, y que probablemente no se vea afectado por la vacuna de la gripe.

Un diagnóstico difícil

A diferencia de otros años, identificar un cuadro gripal como influenza común no será tan sencillo porque hay síntomas comunes a la influenza común y el Covid-19, por lo que la única manera de estar completamente seguro de un diagnóstico es a través de una prueba.

No obstante, cabe destacar que el Covid-19 tiene síntomas que son exclusivos a él, como la pérdida del sentido del olfato y del gusto, que pueden ser cruciales para adelantar las medidas preventivas correspondientes para la enfermedad.

Estos son datos que debes tener presente durante estos meses finales de año y los primeros del siguiente. Ni la influenza ni el Covid-19 son circunstancias cómodas para nosotros, por lo que evitar contraerlas debe ser una prioridad para nosotros.