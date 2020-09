“Empujaremos a Biden” más hacia la izquierda en inmigración y política exterior: Ocasio Cortez

Noticias

Enumeró también como prioridades la marihuana y el cambio climático

Joe Biden “probablemente” sería influenciado por la izquierda con suficiente presión del lado progresista del Partido Demócrata si es elegido presidente, sugirió la congresista (NY) Alexandria Ocasio Cortez (AOC).

La legisladora por el Distrito 14 (El Bronx y Queens) confirmó que tanto ella como Bernie Sanders, senador socialista de Vermont, estaban preocupados de que el ex vicepresidente y ahora candidato para volver a la Casa Blanca no fuera lo suficientemente radical y no estaban de acuerdo con su plataforma política.

“Por supuesto que sí”, respondió AOC a Just The News cuando se le preguntó si compartía las preocupaciones de Sanders.

“En las primarias, una de las razones por las que apoyé al senador Sanders fue por lo progresistas que son sus posturas”, prosiguió la congresista de 30 años, la más joven del país.

“Pero, ya sabes, las primarias terminaron y en este momento lo más importante es asegurarnos de que garanticemos una victoria Demócrata en noviembre y que continuemos presionando al vicepresidente Biden en temas como la marihuana, el cambio climático y la política exterior”, añadió.

“Creo que, en general, es probable que podamos empujar al vicepresidente Biden en una dirección más progresista en los temas de políticas”, dijo. “Creo que la política exterior es un área enorme en la que podemos mejorar, la inmigración es otra”.

El mandatario Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence han sugerido en la misma tónica que Biden sería un “caballo de Troya” que dejaría avanzar con disimulo a los “radicales” de su partido.

Biden desestimó esas afirmaciones y recientemente preguntó de manera retórica a sus seguidores en un evento de campaña en Pittsburgh: “¿Parezco un socialista radical con una debilidad por los alborotadores?”