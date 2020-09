Encontraron cadáver de un hombre mayor en Central Park de Nueva York

Nueva York

Tenía 59 años y un extenso historial de drogas, según fuentes policiales

Un hombre de 59 años fue encontrado muerto en Central Park (NYC) la madrugada de ayer.

El sujeto fue descubierto inconsciente en el suelo, cerca de una roca, en West 109th St y West Drive, alrededor de la 1:45 a.m. del viernes, según la policía. Paramédicos lo declararon muerto en la escena.

El occiso, cuyo nombre no se dio a conocer de inmediato en espera de notificación a la familia, tenía un extenso historial de drogas, según fuentes policiales.

Su cuerpo no mostraba signos evidentes de trauma. La oficina forense de la ciudad no ha determinado oficialmente la causa de su muerte, informó New York Post.

Hace dos semanas, se encontró el cuerpo de un hombre flotando en el lago cerca del Loeb Boathouse, también en Central Park, en el extremo sur, calle 59.