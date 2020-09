Fiesta termina con 2 muertos y al menos 14 heridos baleados en Rochester, Nueva York

Dos personas jóvenes murieron y otras 14 resultaron heridas después de un tiroteo en Rochester (NY), en lo que la policía ha llamado “una tragedia de proporciones épicas”.

Los disparos se produjeron alrededor de las 12:25 a.m. de esta madrugada en una fiesta en un patio trasero a menos de dos millas del centro de la ciudad, según un informe. Cuando apareció la policía, encontraron una escena caótica y un hombre y una mujer, de entre 18 y 22 años, muertos por heridas de bala. Sus nombres no se han hecho públicos.

La lluvia de disparos sonó como “una zona de guerra total”, dijeron testigos. “Tanta gente yendo en tantas direcciones, tantas formas diferentes, manejando sobre el césped, tratando de salir de aquí”, dijo un testigo entrevistado en el lugar por ABC News, quien sólo se identificó como Billy.

El tiroteo no pareció estar relacionado de inmediato con las protestas contra la brutalidad policial que han sacudido la ciudad desde que aparecieron imágenes de video inquietantes hace semanas, sobre el arresto fatal de Daniel Prude en marzo.

Lovely Warren, alcaldesa (D) de la ciudad quien a principios de esta semana despidió al jefe de la policía por ese caso, pidió a la comunidad cooperar con la investigación del tiroteo anoche.

“Les ruego a todos que mantengan la calma y ejerzan una gran moderación mientras se investiga lo que sucedió aquí y buscan a los responsables”, dijo la alcaldesa Lovely Warren en un comunicado.

