Sara Corrales expone su torneada retaguardia posando frente al espejo en bikini

Entretenimiento

La originaria de Medellín, Colombia, sorprendió posando frente a un espejo con un diminuto bikini que dejó ver sus torneadas curvas

Para Sara Corrales, disfrutar cada instante de la vida es muy importante, por lo que con una sensual publicación que compartió en redes sociales, mandó un mensaje a sus fieles admiradores.

La actriz colombiana quien se caracteriza por una singular belleza, sigue prendiendo fuego en su perfil oficial de Instagram, en donde continuamente publica atrevidas imágenes en las que presume su espectacular cuerpo, pero sin dejar atrás algunos valiosos mensajes con los que contagia de actitud positiva.

Así fue como la originaria de Medellín, Colombia, sorprendió posando frente a un espejo con un diminuto bikini que dejó ver sus torneadas curvas, las cuales ha ganado gracias a exigentes rutinas de ejercicios y alimentación saludable.

“Siempre me ha gustado viajar, pero con los años, me he dado cuenta que la vida se pasa a millón y que hay que aprovechar cada segundo para descubrir, para aprender cosas nuevas, para conocer rincones mágicos, para llenar nuestra mente de experiencias que nunca podamos olvidar“, fue lo que escribió junto a la sexy fotografía que ya cuenta con más de 73 mil corazones rojos.

La villana de telenovelas, quien está por regresar a la televisión junto a Michelle Renaud y Danilo Carrera, reveló en la misma red social que hace unos días viajó a La Paz, Baja California Sur, acompañada de un misterioso galán de quien hasta el momento se desconoce su nombre, pero se ha dejado ver muy acaramelada.