Por qué se dice que la Hepatitis C es una enfermedad silenciosa

Las pruebas de detección para la hepatitis C no siempre son accesibles para la población

La hepatitis C es una variante de la hepatitis, y una de las causas de muerte más importantes en la actualidad. Esto se debe, entre otras cosas, a que es una enfermedad que no siempre se diagnostica a tiempo y que no siempre presenta síntomas. A continuación hablaremos sobre por qué esto ocurre.

¿Cómo detectar la hepatitis C?

Según el diario AM Querétaro, para saber si se ha adquirido o no la hepatitis C, es necesario realizar una prueba de detección, y que puede ser o una prueba rápida, o una prueba PCR.

Las pruebas rápidas son una prueba de tamizaje funcional que consiste en picar uno de los dedos del paciente para que brote una gota de sangre. Esta gota es analizada con el fin de identificar anticuerpos correspondientes a la enfermedad.

Por su parte, la prueba PCR es una prueba determinada a identificar una carga viral en el organismo examinado. Dicha prueba busca detectar la presencia de la partícula del virus en la sangre para dar cuenta de la presencia del virus en el organismo.

Síntomas de la hepatitis C

Los síntomas de la hepatitis incluyen fatiga, fiebre, orina oscurecida, pérdida del apetito, dolor articular, dolor abdominal, náuseas y vómitos, ictericia, y heces grises o de color arcilla.

No todas las personas infectadas con hepatitis C desarrollan síntomas, pero algunos que sí lo hacen pueden empezar a sufrir los estragos de la enfermedad cuando ella ya haya derivado en complicaciones para el cuerpo humano.

Por otro lado, hay personas infectadas con hepatitis C que pueden no desarrollar síntomas sino meses o años después de haberse infectado, lo que complica en gran medida identificar el origen del cuadro sintomático.

Saber si se tiene o no Hepatitis C pasa por hacerse una prueba de detección y que puede no ser accesible para el paciente. Debido a esto, hay una responsabilidad compartida sobre las muertes por la enfermedad y que involucra a las autoridades de salud pública y los pacientes.

