El Toyota Yaris defiende su lugar como el auto más seguro en las nuevas pruebas de EuroNCAP

El Toyota Yaris es uno de los autos más representativos de la firma nipona, y en su última versión, ha sido sometido a las pruebas de EuroNCAP, uno de los organismos independientes europeos más fiables que evalúa la seguridad de los autos en distintas categorías. Sin embargo, el reto se tornó aún más difícil para el Yaris, pues el organismo europeo decidió estrenar sus renovadas pruebas con este vehículo.

El resultado afortunadamente fue muy satisfactorio, y el Toyota Yaris ha conseguido mantenerse en lo más alto de su segmento, demostrando que tiene todo para ser una gran elección a la hora de comprar un auto.

Tras varios años sin haber realizado cambios en sus pruebas, EuroNCAP ha modificado algunas pruebas para aumentar su exigencia y adaptarse a la nueva idiosincrasia del mercado, dando mayor importancia, por ejemplo, a los asistentes a la conducción.

De acuerdo con información de Diariomotor, el organismo ha incluido una nueva prueba de choque frontal, la cual consistente en un choque a 64 km/h con solapamiento del 40% contra una barrera deformable fija da paso por un choque a 50 km/h con un solapamiento del 50% contra una barrera móvil de 1400 kg de peso que también circula a 50 km/h en sentido contrario.

Safety Rebooted: New Toyota Yaris Sets the

Benchmark for Small Family Car Safety@toyota_europe #forsafercars #yaris pic.twitter.com/tKKpxnvUhV

— Euro NCAP (@EuroNCAP) September 16, 2020