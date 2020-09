Las primeras escuelas de NYC reabrieron este lunes entre el optimismo y la preocupación

Nueva York

Este 21 de septiembre marcó la primera etapa del regreso a clases presenciales solo con los niños de Pre-kínder y estudiantes de educación especial, que se espera sumen 90,000 al final de la semana

Con el tapabocas bien puesto, una maletita de colores y una enorme sonrisa en el rostro, este lunes Alejandro Martínez, estudiante de 4 añitos, llegó a su escuela en Long Island City para iniciar oficialmente el año escolar. Su padre, Juan Martínez, confesó sentir una mezcla entre alegría y preocupación debido a la pandemia del COVID-19, que aunque parece estar controlada en la Gran Manzana, donde los contagios diarios están por debajo del 1%, en promedio, no deja de causar inquietud.

“Me gusta verlo sonreír y en la casa he tratado de enseñarle lo que más he podido para que se proteja. Pero prefiero que asista a clases presenciales, porque me parece lo más sano mental y emocionalmente para todos, además que así podemos trabajar más tranquilos”, aseguró el padre de familia colombiano al referirse a su hijito, quien fue uno de los casi 90,000 niños que según las autoridades educativas, este lunes estaban pautados para asistir a su primer día de clases presenciales.

Aunque se esperaba que el 21 de septiembre marcara el regreso a las aulas de unos 600,000 alumnos en más de 1,700 escuelas en los cinco condados, la semana pasada se cambió el esquema y decidió hacerse en tres etapas. Los más pequeños, los niños de 3K, pre-kínder y educación especial, fueron autorizados para volver a clases este lunes. Los de Kínder, escuela primaria y hasta grado 8 regresarán el próximo 29 de septiembre y los más grandes, de secundaria y escuela intermedia comenzarán en sus escuelas el 1 de octubre.

Alcalde les de la bienvenida

El alcalde Bill de Blasio participó de la jornada de apertura de clases presenciales, con una visita a la escuela San Bartolomeo, de Elmhurst, Queens, vecindario que sufrió desproporcionadamente los efectos mortales del COVID-19.

Allí, desde temprano y en dos turnos, cada uno de una hora y media de clases, los maestros le dieron la bienvenida a los primeros estudiantes en llegar, y se mostró confianza de que es el camino correcto, aunque siguen recibiendo reclamos de diferentes lados que incluso temen que el regreso de los niños a los establecimientos educativos dispare los contagios de coronavirus. Un total de 737 escuelas en los cinco condados se abrieron en la primera jornada.

“Los maestros, educadores, el personal, todos están listos para comenzar, listos para servir a esos niños y familias, y están emocionados de volver al trabajo de la manera que saben que funciona mejor, allí mismo en persona con los niños, los padres también sintiendo esa emoción”, dijo el Alcalde, advirtiendo que el resto de 1.1 millón de estudiantes iniciaron sus clases de manera remoto.

“Esta semana, 90,000 niños regresarán a las aulas entre 3K, prekínder y nuestras aulas de educación especial en el Distrito 75. La próxima semana, cientos de miles más. Pero lo que también vimos fue una verdadera devoción por la salud y la seguridad, una devoción por el distanciamiento social, una devoción por los controles de temperatura, todas las medidas inteligentes para mantener a las personas seguras. Y las máscaras, todos llevaban una máscara”, agregó De Blasio.

El mandatario también hizo un llamado a los padres para tener en cuenta un nuevo protocolo de seguridad, que tiene que ver con la toma diaria de la temperatura de sus hijos, que deberán informar, a través de un formulario.

“Eso significa que verifican la temperatura y simplemente dan el estado. Es muy importante hacer eso todos los días. Se los haremos más fácil. Lo pueden hacer en linea. Puede enviar una hoja de papel. Recuerden, todos los padres, necesitamos que hagan esto, esto es algo que le pedimos a todos los padres: controle la temperatura de su hijo por la mañana. Si tienen una temperatura inusualmente alta, déjenlos en casa”, agregó el mandatario.

Canciller defiende la reapertura

El canciller de educación Richard Carranza, también defendió la apertura de las escuelas de modo presencial, y dijo que también es una manera de ayudar a curar el dolor y el trauma que han enfrentado los niños de la Gran Manzana con la pandemia.

“La evidencia es abrumadoramente clara de que el mejor ambiente para un niño es en un ambiente escolar con un maestro bondadoso bien capacitado y los sistemas de apoyo que vienen con el aprendizaje en persona, el beneficio que tenemos en la ciudad de Nueva York”, dijo Carranza.

“Habiendo sido el epicentro del epicentro en marzo, pero gracias al arduo trabajo de mis compañeros neoyorquinos, hemos podido suprimir este virus a un nivel que nos permite tener un aprendizaje en persona. No podemos desperdiciar esa oportunidad“, agregó el funcionario, advirtiendo que actualmente 3,600 niños de los que iniciaron sus clases, están recibiendo cuidado infantil gratuito. Los cupos prometidos para toda la ciudad fueron 100,000 y se habla de que por ahora se otorgarán unos 30,000.

“No hay que tener miedo”

La maestra Ivette Pérez, de la escuela San Bartolomeo, dijo que este primer día, tuvo cuatro estudiantes en cada uno de los dos ciclos en que llegaron los niños, y se mostró confiada en que todo saldrá bien.

“No hay que tener miedo, vamos a salir adelante haciendo las cosas bien y tenemos que hacerlo por los niños, que llegaron hoy emocionados, sin un solo llanto y muchas ganas de aprender”, dijo la profesora puertorriqueña, quien comentó que su primera clase fue repasar con un cuento leído, protocolos de seguridad básicos para mantenerse seguros.

Otra maestra que solo se identificó como Cristina, quien trabaja en Queens, por el contrario no se mostró tan optimista y aseguró que a estas alturas, ni siquiera tiene una clase propia asignada para comenzar la próxima semana. “Sigo asegurando que el Alcalde se apresuró con esta decisión y ojalá me equivoque, pero en unos meses vamos a estar viendo que abrir las escuelas no fue la decisión correcta”, dijo la maestra.

Datos sobre el regreso a clases:

90,000 niños de pre-kínder y educación especial se espera acudan a las aulas desde este lunes 21 de septiembre hasta el viernes.

737 escuelas de las más de 1,700 que hay en NY reabrieron este lunes.

1,050 programas de educación infantil se iniciaron ya.

3,600 niños de pre-escolar están recibiendo cuidado infantil gratuito después de la escuela.

29 de septiembre será el primer día de clases presenciales de Kínder y escuela elemental hasta grado 8.

1 de octubre regresarán a clases presenciales niños de escuela intermedia y secundaria.

Dónde obtener información: