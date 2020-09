Carolina Sandoval sale con leggings totalmente transparentes y se le ve todo mientras corre por las calles 

View this post on Instagram

…cada mañana despierto temprano, agradezco a Dios por cada día, sonrío, me propongo tener un día bello y ahora con este #newnormal me pongo mi mascarilla y hago ejercicio al aire libre 🤗 . .. … #cosasquelepasanalavenenosa #lareinadelafaja #creatudestino #foryou