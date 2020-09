Casi 200 personas enfrentan cargos de venta de opioides y drogas ilegales en Darknet

El Departamento de Justicia anunció el martes que la Operación DisrupTor, una operación internacional conjunta realizada por agencias contra el narcotráfico de varios países para reprimir el tráfico de opioides en la web oscura (Darknet) ha realizado casi 200 arrestos y ha capturado más de $6.5 millones en efectivo y drogas.

La operación conjunta se llevó a cabo en Estados Unidos y Europa, en una asociación entre Criminal Opioid y Darknet Enforcement (JCODE) y Europol contra la venta ilegal de drogas y otros bienes y servicios ilícitos.

La Operation DisrupTor se basó en el éxito de la Operación SaboTor del año pasado y en la eliminación coordinada de Wall Street Market, uno de los mercados ilegales en línea más grandes de Darknet.

Esta operación resultó en la incautación de:

Las cuentas de los proveedores de Darknet se identificaron y atribuyeron a personas reales, que vendían productos ilícitos en sitios del mercado de Darknet como AlphaBay, Dream, WallStreet, Nightmare, Empire, White House, DeepSea, Dark Market y otros.

La Operación DisrupTor se utilizó para interrumpir significativamente el comercio de opioides en línea y enviar un mensaje contundente a los delincuentes que operan en la Darknet de que no están fuera del alcance de las fuerzas del orden.

La Operación DisrupTor llevó a 121 arrestos en Estados Unidos, incluidos dos en Canadá a solicitud de los Estados Unidos, 42 en Alemania, 8 en los Países Bajos, 4 en Reino Unido, 3 en Austria y 1 en Suecia.

Todavía se están realizando varias investigaciones para identificar a más personas detrás de las cuentas de la web oscura.

“Los criminales que venden fentanilo en Darknet deben prestar atención a la Operación DisrupTor”, dijo el fiscal general adjunto Jeffrey Rosen. “El arresto de 179 de ellos en siete países, con la incautación de sus suministros de drogas y también de su dinero, muestra que no habrá ningún refugio seguro para el tráfico de drogas en el ciberespacio”.

Meanwhile, a JCODE operation in Louisiana turned up prepackaged bags containing Xanax and MDMA pills ready for shipment, as well as U.S. currency. The search uncovered a safe containing hundreds of pills, a pill press, and other equipment. Agents also seized a cache of weapons. pic.twitter.com/jGGQy4AtXW

— FBI (@FBI) September 22, 2020