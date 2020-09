Comunidad hispana de Borough Park preocupada porque casos de COVID-19 se “pondrán peor”

En este vecindario de Brooklyn, con una población latina del 9.4%, las autoridades de Salud encienden las alarmas al registrarse un alza de contagios

Desde hace unos días el vecindario de Borough Park, en Brooklyn, está muy vigilado por el radar de la Ciudad, por un hecho preocupante: tras semanas de mantener la tasa de infección de COVID-19 por debajo del 1%, ahora una curva ascendente de casos pone en riesgo los planes de reapertura de la Gran Manzana.

Hasta este miércoles y por una semana seguida, esta localidad que es hogar de 77% de familias judías ortodoxas y 9.4% de hispanos, ha repuntado el promedio de casos positivos de esta infección con 4.7%.

Esta tendencia ascendente que se registra justamente cuando se inicia la reapertura de los edificios escolares y próximamente los restaurantes en el interior, ha obligado al Departamento de Salud de la Ciudad (DOHMH) a poner luces de emergencia en ese vecindario y otras cinco localidades: Midwood, Flatbush, y Williamsburg, en Brooklyn, y Kew Gardens y Far Rockaway, en Queens.



El DOHMH especificó que en algunos de esos vecindario se vio triplicarse la tasa de contagios, mientras que en otros se duplicó. El aumento de casos se registró entre el 1 de agosto y el 19 de septiembre, y ahora la Ciudad agrupó a los cuatro vecindarios con el mayor aumento, Far Rockaway, Williamsburg, Ocean Parkway y Kew Gardens, en un grupo llamado “Ocean Parkway Cluster”, y que representan el 20% del total de casos positivos de COVID-19 en toda la ciudad.

“Ahora estamos viendo señales de que el coronavirus se está extendiendo en algunos vecindarios más rápido que en el resto de la ciudad. Pero como lo hemos hecho en Sunset Park y Tremont, en días pasados, ahora lo abordaremos en estos lugares. Estamos lanzando un enfoque dirigido que aplica más presión, donde hay un crecimiento en las tasas de COVID-19”, dijo el Doctor Dave Chokshi, comisionado del DOHMH.

Abordaje masivo e inmediato

En los próximos días, lanzarán llamadas automáticas y mensajes de WhatsApp, comunicaciones con lugares de culto, distribución de máscaras, guantes y desinfectante de manos. Además se colocarán anuncios adicionales en los periódicos comunitarios y se ofrecerán nuevos recursos de pruebas en punto estratégicos en estos seis vecindarios.

“Nuestro objetivo es ser vistos y escuchados, por lo que los camiones de sonido también transmitirán cuatro mensajes centrales en estos vecindarios. Esto debe ser realizado por y con la comunidad. Mejoraremos nuestras asociaciones con organizaciones comunitarias, para que puedan activar sus redes para elevar el mensaje de prevención a los neoyorquinos”, subrayó Chokshi.

La Ciudad esta misma semana informará sobre nuevos sitios de prueba y herramientas de vigilancia para bajar la curva de contagios, especialmente evitando las grandes reuniones en el interior, así como la exigencia de usar cubiertas faciales si es mayor de dos años en sitios públicos, manteniendo al menos seis pies de distancia de los demás, lavándose las manos y quedándose en casa si está enfermo.

“Esto viene peor”

Pero, en el vecindario de Borough Park, a juicio de muchos vecinos hispanos consultados, esta asignatura será algo complicada.

La mexicana Guadalupe Pacheco tiene 28 años viviendo en la avenida 14 de esta localidad y no duda en pronosticar que “lo del virus se pondrá peor”.

“Tú solo tienes que caminar por cualquier esquina y darte cuenta que muchas personas de esta comunidad no toman en cuenta ninguna medida de prevención. Yo en lo personal pienso que cada día me tengo que cuidar más, porque te montas en un bus y observas a gente estornudando sin usar máscaras”, indicó la inmigrante.

Esta localidad de Brooklyn, el condado más poblado de la Gran Manzana, no es la primera vez que está en el mapa como un punto rojo por el número de contagios. Ya en la primavera, específicamente durante la semana del 15 de mayo, fue uno de los siete códigos postales que concentraba el mayor número de casos y muertes.

En lo que va de pandemia, el código postal 11219 perteneciente a Borought Park acumula 3,374 casos confirmados de COVID-19 y 241 muertes asociadas con la infección.

El poblano Luis Rodríguez fue uno de los primeros pacientes del coronavirus durante el mes de marzo y narra que hoy toma más previsiones con el uso de su máscara, pero lamentablemente no es lo usual en muchos residentes de esa comunidad.

“Yo estuve muchos días que sentía que no podía respirar, es una historia que no quisiera repetir, ni se lo deseo a nadie, por eso insisto a la gente que se proteja. Que esto no es un juego. Si esto sigue así, corremos el riesgo de que todo se vuelva a poner peor, como en meses anteriores”, expresó Luis.

“Un asunto religioso”

El salvadoreño Luis Jamán, de 34 años y quien trabaja en un supermercado de productos kosher en Borought Park, describió la situación “por venir” de una manera más directa: “lamentablemente ya empezaron las fiestas judías más importantes del año y estas familias no dejarán de reunirse en sus fiestas”.

De acuerdo con la descripción del centroamericano, las reuniones y ceremonias religiosas en las sinagogas con cientos de personas, reunidas sin máscara, no han tenido pausa.

“Con el mayor respeto, porque cada quien tiene sus creencias. Además, son personas muy generosas que nos dan trabajo en sus negocios. Pero ellos al igual como no les gusta vacunarse, tampoco creen que con máscaras se pueden proteger del virus. Nosotros los hispanos convivimos bien con ellos aquí, pero sabemos que debemos protegernos ahora el doble”, comenta Luis.

La visión del inmigrante expresada a “voz baja” entre los hispanos consultados en Borought Park, es una realidad que ha ocupado a las autoridades de Salud desde que se está luchando con la pandemia, más en un momento en donde se trata de evitar la evolución de una transmisión comunitaria más generalizada que se extienda a otros vecindarios.

La alerta de esta semana del DOHMH de redoblar acciones para evitar reuniones y celebraciones en espacios interiores, aunque no señala a ningún grupo en específico, llega en medio de las festividades de Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío) y Yom Kipur (Día de expiación), conmemoraciones de grandes reuniones.

“Hemos estado trabajando con líderes e instituciones de la comunidad religiosa durante semanas y semanas, pero ahora vamos a aumentar nuestros esfuerzos de educación sobre el terreno y los esfuerzos del cumplimiento de la ley para abordar esta situación”, enfatizó el Alcalde Bill de Blasio cuando abordó el alarmante repunte de casos en algunos vecindarios.

Un repunte preocupante: