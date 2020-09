Identifican a niño de 5 años ahogado al caer jugando en el río Harlem de Nueva York

Con apenas 5 años de edad, Brendan Mitchell murió al caer al río Harlem frente a la isla Randall de NYC, mientras jugaba.

Ayer, tres días después del fatal accidente, las autoridades encontraron un cuerpo que luego fue identificado como el del niño que buscaban desde el sábado, reportó CBS2.

Miembros de varias agencias, incluida la policía de Nueva York, FDNY y la división triestatal de la Guardia Costera de EE.UU. registraron las aguas desde el fin de semana.

Las autoridades dijeron que el niño corrió hacia el agua para perseguir una pelota. Otras versiones indican que cayó de un árbol donde jugaba. La familia estaba allí debido a la práctica de fútbol de uno de sus hermanos, el último fin de semana veraniego.

Adultos presentes en la zona se lanzaron al agua detrás del niño, pero no pudieron alcanzarlo. Fue visto por última vez siendo arrastrado por la rápida corriente hacia el puente RFK, que une Manhattan, Queens y El Bronx.

Una página de GoFundMe creada para apoyar a la familia ya ha superado los $85 mil dólares, más del cuádruple de la meta original.

If you saw the dreadful news about 5-year-old Brendan Mitchell falling into the Harlem River & wanted to do something to help – here's an opportunity. Friends have created this Hope and Support Fund for his family: https://t.co/tYEkPke4Xd pic.twitter.com/VsZnucwjQ6

