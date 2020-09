Hallan cadáver de niño en el río Harlem de Nueva York

Un cadáver infantil fue encontrado cerca de Randall’s Island (NYC) esta mañana y las autoridades buscan determinar si se trata del niño de 5 años que cayó al río Harlem durante el fin de semana.

La policía encontró el cuerpo alrededor de las 11:30 a.m. y aún no ha sido identificado.

NYPD ha estado buscando a un niño que cayó al río cuando estaba trepando un árbol en Randall’s Island Field 7, cerca del puente RFK (Robert F. Kennedy), alrededor de las 2:30 p.m. del sábado.

El niño estaba en Randall’s Island debido a la práctica de fútbol de su hermano, pero se alejó de la familia.

Adultos que estaban en la zona se lanzaron al agua detrás del niño, pero no pudieron alcanzarlo. Fue visto por última vez siendo arrastrado por la rápida corriente hacia el puente RFK, que une Manhattan, Queens y El Bronx.

Miembros de varias agencias, incluida la policía de Nueva York, FDNY y la división triestatal de la Guardia Costera de EE.UU. registraron las aguas durante varias horas durante el fin de semana sin hallarlo, acotó Pix11.

MORE: police say the 5 yr old boy was climbing a tree when he fell into the water just before 3pm. Divers still searching @NBCNewYork pic.twitter.com/EmdyKyWQ6V

— Anjali Hemphill (@AnjaliHemphill) September 19, 2020