5 consejos para mantener en buen estado la caja de cambios de un auto automático

Los autos con transmisión automática brindan una mayor comodidad al conductor, sobre todo en lugares donde el tránsito de vehículos es abundante, pues no hay que estar realizando los cambios de manera manual. Sin embargo, un auto con cambio automático implica una serie de cuidados y mantenimiento adicional.

De acuerdo con información de Diariomotor, estos consejos pueden ayudarte a alargar la vida de tu caja automática.

1. Al estacionarte, coloca primero el freno de mano, después la palanca en P

La posición de parking (P) de las cajas automáticas no debe usarse como freno de mano. Al hacerlo de forma contraria, estaremos descargando todo el peso del coche sobre la transmisión en vez de sobre el freno. Además, se estará generando una tensión excesiva sobre los componentes de la caja de cambios, propiciando averías prematuras y holguras no deseadas.

2. Usa “N” en detenciones largas

Una de las ventajas de los coches automáticos es que nunca se calan. Podemos estar detenidos con la marcha engranada, y mientras estemos pisando el freno, el coche no se moverá. Pero en el caso de las cajas tradicionales, el convertidor de par estará rozando, y aunque está preparado para ello y el desgaste extra es despreciable, sí conviene poner la palanca en N en detenciones. No sólo por salvaguardar la mecánica: las vibraciones que se transmitan al habitáculo serán menores.

3. Realiza de manera oportunidad el cambio de aceite

Es fácil olvidar que las cajas automáticas también están bañadas en fluido lubricante. Esto es especialmente importante en las cajas de cambio de convertidor de par y en las cajas de doble embrague con embrague bañado en aceite: es el caso de las conocidas DSG de seis relaciones del Grupo Volkswagen. Es importante seleccionar el fluido de transmisión adecuado y respetar sus intervalos de sustitución.

4. Mueve la palanca con el freno pisado y en parado

Muchos coches automáticos modernos ni siquiera te dejarán mover la palanca si no estás detenido, esto es una medida para salvaguardar la mecánica, pero en coches más antiguos es un error que se comete fácilmente. Si vas a pasar de P a D, debes estar detenido. Si vas a meter la marcha atrás, también debes estar detenido. Incluso si vas a poner parking también debes frenar. Las palancas de los vehículos automáticos no están diseñadas para cambiar de modo en movimiento y hacerlo así somete a sus muchos componentes a una violencia mecánica para la que no han sido diseñados.

5. Corrobora que la palanca esté en “N” si van a remolcar tu auto

Si tu auto se ha averiado y no arranca, o si se ha quedado sin batería y necesita ser remolcado, la caja de cambios debe estar en punto muerto. Ante la imposibilidad de poner un automático en punto muerto, debe ser remolcado en una grúa de plataforma. Arrastrar un automático que no esté en punto muerto, aunque apenas sean unos metros, puede generar una avería muy costosa.

