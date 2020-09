Anahí de ‘Rebelde’ revela cuál telenovela de Televisa se arrepiente de haber hecho

La actriz y cantante quedó inconforme con un proyecto televisivo

Anahí empezó en la televisión desde que era una niña. A lo largo de los años ha participado en un sin fin de telenovelas. El éxito más grande que tuvo fue interpretando a Mía Colucci en “Rebelde“, serie de donde también se desprendió el grupo musical de RBD.

En una reciente entrevista, Anahí hizo reflexión sobre su trayectoria en la pantalla chica y se atrevió a decir cual fue la telenovela de la que se arrepintió de haber hecho.

“No es culpa ni del productor, ni de la empresa, ni de nadie”, dijo Anahí. “Yo creo que todos nos arrepentimos pero sí, la última telenovela que hice se llamaba ‘Dos Hogares’ con Emilio Larrosa”.

Esta producción, Anahí la realizó en el 2011 y protagonizó al lado de Carlos Ponce y Sergio Goyri. El melodrama no tuvo una buena recepción de la audiencia en México y se tuvieron que hacer ajustes a la trama sobre la marcha.

“Yo a Larrosa lo amo y lo adoro, hice cosas con él increíbles”, continuó la estrella. “Siento que… no sé… algo pasó muy raro. A mí la historia nunca me llegó a encantar. Creo que también lo hice por Larrosa que siempre le he tenido un agradecimiento y cariño”.

“Yo ya no quería estar, ya era esta etapa en la que yo quería renunciar y no estaba al 100”, agregó. “Tengo que darle gracias a Dios porque compartí con Sergio Goyri, con Carlos Ponce, con actores increíbles que siempre voy a llevar en mi corazón”.

MÁS NOTICIAS

¿José Ron huyó de protagonizar telenovela con Ariadne Díaz? El actor responde

Chiquis Rivera reacciona a quienes la llaman ‘gorda’ y ‘naca’

Lucía Méndez hace berrinche en vivo tras falla de ‘playback’