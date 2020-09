Un año de viajes gratis para héroe que detuvo al hombre que descarriló el Metro de Nueva York

Rikien Wilder arriesgó su vida y la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) lo recompensó con un año de viajes gratis en el Metro de Nueva York, una peculiar MetroCard gigante y el título de “Hero of the Subway”.

Los honores los recibió ayer como invitado en la reunión mensual de la junta de la agencia. Según el presidente de MTA, Pat Foye, es “el premio más alto que la MTA puede otorgar a un civil”.

La hazaña de Wilder permitió detener el domingo a Demetrius Harvard, un vándalo reincidente que supuestamente lanzó trozos de metal en las vías, provocando un descarrilamiento en la estación West 14th St/8 Av de Manhattan. El hecho causó daños cercanos al $1 millón de dólares y tres pasajeros con heridas menores.

“Es una historia extraordinaria del heroísmo de Nueva York”, destacó Foye sobre la hazaña de Wilder, quien como un pasajero cualquiera estaba en la estación el domingo por la mañana y notó que un hombre estaba colocando capas de escombros de metal en la vía del tren A en dirección Uptown.

“Bajé a ver lo que estaba haciendo y me di cuenta de que tenía algunas cosas colocadas en la parte superior del riel y al lado”, recordó. “Quité lo que podía ver y me levanté de allí porque podía sentir la turbulencia del tren que venía”.

Wilder luego corrió hacia el entrepiso de la estación para alertar a un trabajador de la MTA. Pero cuando regresó a la plataforma, vio que Harvard estaba de vuelta en las vías, “sonriendo” y con una “especie de mirada trastornada en su rostro” mientras volvía a apilar los desechos.

“La segunda vez que apareció, yo estaba un poco enojado (…) Que alguien obtenga algo de felicidad causando estragos y destrucción, me molestó”.

Cuando el sospechoso huyó, Wilder no se amilanó. “Lo perseguí, de alguna manera lo derribé (…) Trató de llegar al torniquete y lo agarré justo antes”.

Wilder inmovilizó a Harvard hasta que las autoridades pudieran hacerse cargo, dejándolo con una muñeca torcida. “Es un poco difícil sostener a alguien durante 15 minutos enteros en pleno agarre”, explicó.

Como premio a su valentía, ayer también recibió una pancarta que decía “Hero of the Subway” y “Rikien Wilder”, al estilo de los mosaicos de las estaciones del Metro, junto con una camiseta y una máscara “New York Tough”.

“Me gusta”, dijo Wilder. “Me encanta, me encanta”, agregó sonriendo, citó el New York Post.

En contraste, el del domingo no fue el primer enfrentamiento de Harvard con la ley: apenas hace unas semanas fue llevado ante un juez de la Corte Penal de Manhattan por presuntamente golpear un autobús MTA con una barra metálica, rompiendo dos ventanas. Y ya tenía una orden judicial abierta por no presentarse a la corte en marzo de 2019, tras amenazar a dos empleados de una tienda.

We love to see New Yorkers taking care of one another.

While we never want you to go on the tracks, we're grateful to Rikien Wilder for all he did to try to remove the debris from the tracks in Sunday's vandalism-caused derailment. He helped keep the customers and crew safe. pic.twitter.com/2E5s5aEn5o

— MTA. Wear a Mask. Stop the Spread. (@MTA) September 23, 2020