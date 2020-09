Vándalo sale libre tras causar $1 millón de dólares en daños al deficitario Metro de Nueva York

Demetrius Harvard, un vándalo reincidente, salió en libertad bajo fianza luego de ser atrapado nuevamente, esta vez como sospechoso de causar ​un descarrilamiento en el deficitario Metro de Nueva York, con daños cercanos a $1 millón de dólares.

La cuenta incluye alrededor de $100 mil dólares para reparaciones en la estación de West 14th St/8 Av de Manhattan, más “varios cientos de miles de dólares” para reconstruir el tren descarrilado, dijo un funcionario de tránsito al New York Post.

Harvard (30), un hombre sin hogar, fue detenido poco después de la colisión por supuestamente arrojar escombros de construcción de metal a las vías cuando un tren de la línea A se acercaba alrededor de las 8:20 a.m. del domingo 20.

El tren se salió de los rieles y chocó lateralmente con al menos 10 vigas de acero en el medio de las vías, lo que provocó que un gran trozo de metal del vagón se despegara. Tres pasajeros sufrieron heridas menores.

Los equipos de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) trabajaron todo el domingo para reparar la estación. El servicio se reanudó a las 6 a.m. del lunes. Mientars, la MTA enfrenta un déficit de $10 mil millones dólares, agravado por la caída del tráfico y los buses gratis durante el coronavirus.

No fue el primer enfrentamiento de Harvard con la ley: apenas hace unas semanas fue llevado ante un juez de la Corte Penal de Manhattan por presuntamente golpear un autobús MTA con una barra metálica, rompiendo dos ventanas.

Esa vez salió sin fianza, bajo libertad supervisada, a pesar de que tenía una orden judicial abierta por no presentarse a la corte en marzo de 2019, tras amenazar a dos empleados de una tienda, también con un tubo de metal.

“It’s craziness! This guy was arrested for this kind of thing weeks ago. He should have stayed inside. He is dangerous to society!”https://t.co/CBwcpA7dWw

— NYC PBA (@NYCPBA) September 22, 2020