Bomberos rescatan iguana “gigante” durante incendio en Queens, Nueva York

Un fuego residencial en Astoria terminó con una insólita sorpresa

Un agotado bombero del FDNY salió sonriente de un incendio residencial en Astoria (Queens, NYC) el viernes por la noche con una iguana gigante muy afortunada en sus brazos.

El incendio estalló justo antes de las 6 p.m. en el último piso de un edificio de apartamentos de tres plantas cerca de la esquina de 23rd Street y 25th Road, dijo un portavoz del FDNY.

El bombero héroe no identificado logró localizar y salvar a la gran mascota reptil a pesar de que el tercer piso, donde vivía, estaba en llamas, dijo el fotógrafo Chris Clarke.

“Al principio pensé que llevaba un gato”, dijo Clarke al New York Post. “Entonces me di cuenta de que no lo era”.

El bombero reunió al lagarto con su dueño aliviado que esperaba afuera. “Claramente estaban muy felices de tener la iguana”, comentó el fotógrafo.

El fuego, que está bajo investigación, fue puesto bajo control a las 7:10 p.m., según el FDNY. Otro bombero fue trasladado al hospital Mount Sinai Queens con heridas leves.

Fue la segunda gran sorpresa para bomberos de FDNY esta semana, luego del hallazgo de casi $1 millón de dólares en efectivo en un techo que colapsó durante un incendio el jueves en Brooklyn.