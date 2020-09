NYPD suspende boda con 250 personas en Queens por violar normas en pleno rebrote del coronavirus

Mientras las autoridades de salud han encendido las alarmas por un repunte en los contagios de COVID-19 tras varios meses de calma en NYC, unas 250 personas se congregaron bajo techo en una fiesta de bodas anoche en Queens.

Agentes del alguacil de la ciudad de Nueva York llegaron poco antes de la medianoche para interrumpir la velada por violar la distancia social. Se estima que unas 246 personas elegantemente vestidas habían entrado al lugar de la boda, el salón “Elite Palace” (69-02 Garfield Ave).

Hubo varias violaciones: además del inmenso grupo, se sirvió alcohol y no se usaron máscaras, dijeron las fuentes.

El propietario recibió citaciones por desobedecer las órdenes de coronavirus de la ciudad, servir licor sin licencia y no proporcionar múltiples puntos de entrada, acotó WCBS 880.

Esta semana, tres hombres murieron en Borough Park, uno de los epicentros del último brote de COVID-19 en Brooklyn y Queens.

Hasta el momento, el estado Nueva York suma 33,202 muertes oficiales y casi 488 mil contagios por COVID-19 este año, la mayoría en NYC durante la primavera. En las últimas semanas los casos han vuelto a subir, generando advertencias de posibles nuevos confinamientos si la transmisión no disminuye en los próximos días.

A large wedding party was reportedly broken up by sheriff deputies in Queens early this morning as the borough sees a spike in coronavirus cases in some areas https://t.co/keVurMrNJK

