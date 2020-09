Trucos sustituir ingredientes de tus recetas con yogur y aprovechar sus beneficios

El yogur es uno de los mejores ingredientes con los que puedes marinar tu carne

El yogur aporta nutrientes importantes y es muy saludable. Es excelente fuente de proteína, calcio y además es probiótico. Beneficia a tus músculos, huesos, microbiota y tu salud en general.

Es un alimento que también resulta un excelente sustituto de ingredientes para cocinar. Puede mejorar sabor y textura de tus comidas.

Para marinar

Si quieres evitar un pollo seco, la clave es el yogur. El yogur natural, preferentemente de leche entera es uno de los mejores ingredientes con los que puedes marinar tu carne, su ácido láctico, acidifica las fibras musculosas y logra que la carne este más tierna y jugosa, sin importar sea frita, a la parrilla o al sartén.

Esta exitosa técnica para marinar la carne con yogur ha existido desde hace siglos. Es perfecto para el pollo y otras carnes. A diferencia de otros ingredientes ácidos, como el jugo de limón o el vinagre, el yogur (con su nivel de pH más alto) es mucho más suave.

El yogur te ahorra otros ingredientes, como usar algo graso (aceite de oliva); algo ácido (vinagre o limón). Solo necesitas agregar sal, también especias si lo deseas; algunas opciones son el romero, tomillo, curry en polvo, pimienta negra y pimiento rojo triturado.

Para sustituir ingredientes para hornear

Mantequilla. Para 1 taza de mantequilla, usa ½ taza de mantequilla más ¼ de taza de yogur griego al 2%.

Aceite. Por 1 taza de aceite, sustituye ⅓ de taza de aceite por ⅔ de taza de yogur.

Suero de leche. Para 1 taza de suero de leche, usa ⅓ de taza de leche más ⅔ de taza de yogur.

Queso crema. Para 8 onzas de queso crema, usa 4 onzas de queso crema más ½ taza de yogur.

Sustituir queso crema, crema o mayonesa

Puedes usar yogur griego reducido en grasa (2%) en sustitución de ingredientes cremosos y ricos en grasa. Tendrás una textura similar y un gran sabor.

El yogur griego puede sustituir por completo a la crema agria o la crème fraiche.

Para sustituir parte del queso ricotta, queso crema, mascarpone, crema espesa o mayonesa; usa aproximadamente la mitad del ingrediente original y la mitad del yogur.

Uso en sopas o salsas calientes

Cuando se use en sopas o salsas calientes, para evitar que el yogur se cuaje, no uses yogur sin grasa y agrega yogur después de retirar la preparación del fuego. Al recalentar, hazlo suavemente y que nunca hierva.

Crema batida

Puedes hacer crema batida con yogur griego. Agrega ¾ de taza de yogur, ⅔ de taza de crema espesa, 2 cucharadas de azúcar y ½ cucharadita de extracto de vainilla en un tazón frío. Bate lento y luego aumenta la intensidad hasta que se formen picos rígidos.

Elije yogur natural y sin azúcar, ya sea colado (griego) o sin colar. Las variedades con sabor suelen tener un alto contenido de azúcares añadidos. En cuanto al yogur griego, revisa que sea sin goma de mascar, gelatina o pectina, funcionan mejor.

Ten cuidado son aquellos yogures que se promocionan como bajos en grasa, pueden ser bajos en grasa, pero con alto contenido de azúcar agregado para mejorar su sabor.

