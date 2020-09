Todo sobre el primer debate entre Biden y Trump de esta noche

Los temas, los retos de los candidatos y dónde verlo

Este martes a las 9:00 p.m. del Este, los candidatos presidenciales Joe Biden y Donald Trump se enfrentarán por primera vez uno a uno en un debate que promete ser clave para atraer a los votantes indecisos, especialmente en estados clave.

El encuentro en la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio, tendrá una audiencia mínima en vivo, de apenas 70 personas, quienes serán sometidas a pruebas de Covid-19, además de estar obligadas a otros protocolos de seguridad sanitaria, incluido el uso de máscaras.

El debate será moderado por el presentador de Fox News, Chris Wallace, y durará 90 minutos sin cortes comerciales.

La Comisión de Debates Presidenciales dio a conocer los temas que deberán abordarse: “La carreras de Trump y Biden”, “La Corte Suprema”, “Covid-19”, “La economía”, “Raza y violencia en nuestras ciudades” y “La integridad de las elecciones”.

Tres grandes temas ausentes son el cambio climático, los asuntos migratorios y la política exterior, pero todavía faltan dos encuentros donde podrían abordarse.

Esta noche, sin embargo, se espera que los candidatos aborden otros asuntos, incluidos los impuestos del presidente Trump, quien solamente pagó $750 dólares en 2016 y 2017, pero durante 10 años no desembolsó ni un dólar, según un reporte de The New York Times.

A Biden también le podrían pesar las preguntas sobre su hijo Hunter, quien habría recibido hasta $3.5 millones de dólares de la millonaria rusa, Elena Baturina, según el reporte de los senadores republicanos.

El reto

Ambos aspirantes enfrentan retos sobre su actuación, debido a su historial y a la forma en que han conducido sus campañas.

En el caso del demócrata Biden pesa los errores que ha cometido en entrevistas televisivas, lo que ha desatado cuestionamientos sobre su posible capacidad mental para gobernar el país, algo que la campaña del presidente Trump ha sabido explotar muy bien con videos –varios de ellos editados intencionalmente– en redes sociales.

Trump tiene un escenario más complicado, ya que su trabajo como mandatario ha resultados en fallas en la atención a la pandemia de coronavirus y cómo ha contribuido a atizar el fuego de las diferencias raciales en el país. Su principal ventaja es la capacidad que tiene para “no quedarse callado”. No importa lo que diga, siempre buscará tener la última palabra.

¿Quién ganará? El 66% de los estadounidenses cree que no habrá un ganador, según una encuesta de Politico.

Dónde verlo

A diferencia de los debates de las elecciones primarias, los presidenciales se transmiten por prácticamente todos los canales.

Es decir, no importa el plan de televisión por cable que tengas, ya que podrás verlo en ABC, CBS, NBC, Fox News, PBS, Telemundo, Univision, CNN, MSNBC y CSPAN.

También será transmitido por C-SPAN, ya sea desde su página oficial (c-span.org/debates) y en YouTube.