Trump enfurece por revelación de que sólo pagó $750 dólares de impuestos federales

Acostumbrado a tuitear desde temprana hora los domingos y hasta entrada la noche, este domingo el presidente Donald Trump no mencionó la revelación de que en 2016 solamente pagó $750 dólares en impuestos federales, pero durante 10 años ni un dólar.

El primer comentario del mandatario al respecto en la red social ocurrió pasada la medianoche o –mejor dicho– el lunes en la madrugada, a las 12:12 a.m. para ser exactos.

En mayúsculas, como se conocen los “gritos” en un chat o red social, el presidente solamente a atinó a decir su frase más común cuando algo no le conviene: “¡NOTICIAS FALSAS!”

Esta mañana, sin embargo, el mandatario amplió su postura al respecto, aunque en su conferencia de prensa del domingo había negado los reportes de The New York Times.

Afirmó que, como la elección del 2016, se está hablando de sus reportes de impuestos, pero acusa algo importante: “Fueron obtenidos ilegalmente”. Es decir, reconoce de algún modo que los informes son oficiales, aunque señala que se revelan solamente para “hacerle daño”.

Aseguró que ha pagado “millones de dólares” en impuesto, como cualquier persona (sic).

The Fake News Media, just like Election time 2016, is bringing up my Taxes & all sorts of other nonsense with illegally obtained information & only bad intent. I paid many millions of dollars in taxes but was entitled, like everyone else, to depreciation & tax credits…..

También afirma que es dueño de importantes propiedades y que su deuda, estimada en casi $500 millones de dólares, es mucho menor comparada con sus posesiones.

Señala que “mucha de esa información está en archivo”, aunque no recuerda que está en una batalla legal para entregar sus reportes de impuestos y financieros.

Tampoco señala los intentos de su hijo Eric Trump para declarar sobre los asuntos financieros de la Organización Trump, pero la Corte Suprema de Nueva York ordenó que rindiera testimonio.

El republicano califica de “impresionante” el reporte que dio a conocer sobre sus finanzas, pero no acepta que hará públicos sus reportes oficiales.

…..Financial Statements, from the time I announced I was going to run for President, showing all properties, assets and debts. It is a very IMPRESSIVE Statement, and also shows that I am the only President on record to give up my yearly $400,000 plus Presidential Salary!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 28, 2020