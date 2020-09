El tierno momento en el que un niño le canta a su bisabuela “Recuérdame” de “Coco”

View this post on Instagram

(Jalisco, Mexico): 5-year-old Angel performs “Remember Me / Recuérdame” (from the movie Coco) for his great grandmother’s 99th birthday. Beautiful! 👵🇲🇽 … surely she will remember this. ❤️ Este joven en Jalisco le canta “Recuerdame” a su bisabuela para su cumpleaños #99! Seguro se va recordar de esto por siempre. Enviado a GNM por Paola Ávila. (Look @julesasjac ! )