Ladrón apuñaló a pasajero del Metro con un destornillador en Queens

Un ladrón golpeó a un pasajero del Metro de Nueva York con una correa y luego lo apuñaló con un destornillador cuando se negó a entregar su billetera, en Queens.

Un hombre de 42 años estaba parado en la plataforma con destino a Manhattan en la estación Sutphin Boulevard de la línea F, el lunes alrededor de las 4:30 p.m., cuando un extraño se le acercó y le exigió dinero en efectivo, según la policía.

La víctima no identificada le donó $5 dólares antes de que ambos hombres subieran a un tren. Pero luego el sospechoso quiso más: su billetera.

Cuando la víctima se negó, el otro hombre lo golpeó repetidamente en la cabeza, causándole hinchazón y sangrado. También lo apuñaló en el brazo derecho con un destornillador y lo cortó, según la policía.

El atacante salió huyendo del tren en la siguiente parada, Briarwood. Todavía estaba prófugo ayer, acotó New York Post.

NYPD divulgó imágenes del sospechoso. Se ofrecen $2,500 dólares de recompensa. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED🚨for ROBBERY inside the Sutphin Blvd subway station "F" Line @NYPD107Pct #Queens on 9/28/20 @ 4:35 PM💰Reward up to $2500 Know this person?☎️Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #YourCityYourCall @NYPDDetectives pic.twitter.com/8v3V2Rlhyl

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) September 29, 2020