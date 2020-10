Alicia Machado se graba en minibikini, moviendo todo su cuerpo en la piscina

View this post on Instagram

Por acá pasando a desearles buenas noches 🌙 “Otra noche en la que se me antoja escribir mucho de lo que pienso 🤔 frente a muchas cosas que nos están acosando arrinconando como sociedad o por lo menos en la sociedad donde vivo, situaciones que no tienen control ni lógica pero que se deben enfrentar con calma y sin pausa, siento que va quedando poco de lo que fuimos para darle paso a nuevas realidades o simplemente surge el interés por nuevas oportunidades que se alejan aún más de lo que alguna vez pensaste que sería tu principio y fin. Quiero quejarme de todo lo que me molesta es una buena manera de no quedarte con dolores innecesarios. Estoy cansada de esta incertidumbre llamada pandemia , todo lo que nos a traído y costado, noches y más noches pensando 💭 que es lo que seguirá lo que se fue, para no volver y pensando aún más en algo Que escuché desde que nací y hoy parece no tener ni importancia y menos relevancia, algo que llaman VALORES ? Aún quedan algunos rastros ? En nuestros lideres , jefes, superiores, hermanos, padres, amistades, gremios etc ? Ya no queda espacio ni tolerancia para la ofensa ni el escrutinio público. Ya no 👎 o por lo menos no para mi! Otra imagen #photoshoot maravillosa by @danielalonsofoto #makeupartist @amichidivino My divino vestido 👗 @monisoboutique thank you 🙏🏻 Los Amo !