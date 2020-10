Fuertes vientos desafían a los bomberos en los incendios en California

SAN FRANCISCO – Los vientos fuertes y secos que soplaron este jueves dificultaron aun más a los bomberos las tareas de contención de los dos incendios declarados más recientemente en California, mientras sigue una ola de calor que mantiene vivos otra veintena de fuegos en el estado.

Firefighters film journey through the Glass Fire – one of dozens of wildfires burning through California https://t.co/uACZEICNf4 pic.twitter.com/W0GP9XdNq8

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió este jueves una alerta de bandera roja para gran parte de las regiones de la costa norte californiana, incluyendo el área de la Bahía de San Francisco y gran parte de los condados de Mendocino, Lake y Monterey.

La alerta de bandera roja implica que se dan las condiciones extremas para que se declaren y extiendan fuegos a gran velocidad, es decir, temperaturas muy altas, poca humedad y fuertes vientos.

Red Flag Warning for the North Bay Mountains and areas at and around the #GlassFire starting at 1PM Thursday. While not expecting the same critical fire conditions as what was observed earlier this week, critically dry and breezy conditions are expected in the area. #Cafire pic.twitter.com/RbjK4VhPLx

Las previsiones para las próximas horas no son nada optimistas y los meteorólogos no esperan una mejora relativa de las condiciones (una bajada de las temperaturas) hasta finales del fin de semana o principios de la próxima.

De entre los más de veinte grandes fuegos que queman en el estado, dos declarados el pasado domingo son los que preocupan más a las autoridades por su rápida expansión y las enormes dificultades que están teniendo los bomberos para tratar de controlarlos.

On Sunday, @NOAA's #GOESWest watched as California continued to burn. The #AugustComplexFire and #GlassFire have generated widespread smoke, prompting Air Quality Alerts in the region.

More details on our #ImageoftheDay: https://t.co/EEu7d9oiBQ pic.twitter.com/xi0mYr1Oqb

