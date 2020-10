Joven conductor pereció tras estrellar violentamente auto de lujo contra un árbol en Brooklyn

Un hombre de 24 años murió y otro resultó herido después de que su vehículo chocó violentamente contra un árbol en Brooklyn la madrugada de ayer.

La policía respondió a una llamada de una colisión de un sólo vehículo en la esquina de Ocean Parkway y Newkirk Avenue en Kensington poco después de las 12:30 a.m. del miércoles.

Los oficiales llegaron y encontraron al conductor Nuvakh Ilishayev y a un pasajero de 21 años inmovilizados dentro de un vehículo, ambos con un trauma corporal severo.

Ambos hombres fueron sacados del vehículo y llevados al Maimonides Medical Center, donde a Ilishayev lo declararon muerto, dijo la policía. El hombre de 21 años, que era el pasajero del asiento delantero, figuraba en condición estable, reportó Pix11.

La investigación reveló que Ilishayev conducía su sedán BMW M5 2019 por Ocean Parkway a una velocidad aparentemente alta cuando chocó contra el árbol, a pocas cuadras de su casa.

24-year-old man dies after speeding and crashing vehicle into tree on sidewalk on Ocean Parkway in Brooklynhttps://t.co/j92Wf2ljZS pic.twitter.com/XpHEI6UYtr

— Curb Jumping NYC (@CurbJumpingNYC) September 30, 2020