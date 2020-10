Oficial de prisiones y cómplice mujer acusados de traficar drogas en Nueva Jersey

Un gran jurado del condado Mercer acusó a un oficial de prisiones de haber aceptado sobornos para traficar drogas y otro contrabando en la prisión estatal de Nueva Jersey, dijeron las autoridades.

El oficial Jamaine Russell, de 27 años, y su presunta cómplice, Debra Rayner (34), están acusados ​​de un cargo de mala conducta oficial, soborno y facilitación financiera de una actividad criminal, según el Fiscal Angelo J. Onofri.

Russell, un empleado de correccionales estatales desde 2016, supuestamente usó su puesto como carcelero para aceptar sobornos en efectivo; y traficó drogas y otro contrabando a la prisión de Trenton desde octubre de 2018 hasta noviembre de 2019, cuando ambos fueron acusados, luego de una investigación de la División de Investigaciones Especiales del Departamento de Correcciones de Nueva Jersey.

Raynor, quien no es empleada del estado, fue acusada de ser cómplice de Russell “porque promovió y facilitó la comisión de los delitos”, alegó Onofrio en un comunicado, citado por NJ.com

