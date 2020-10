Qué tan popular (o no) es tu signo del Zodiaco

¿Eres de las personas que hacen amigos fácilmente? Tu signo zodiacal puede ser la razón por la que eres popular… o no

Resulta interesante saber qué tanto influyen nuestros rasgos astrológicos en la manera de relacionarnos con los demás ya que, desde esa perspectiva, son los signos zodiacales los que definen qué tan populares o no seamos en la vida.

Y es que los astros dotaron a cada uno de ellos de una personalidad distinta que afecta en su comportamiento y, por consiguiente, si es capaz de atraer o repeler a las demás personas. De esta manera, hay signos que tienden a ser más populares y otros que se sienten más cómodos alejados de la multitud. Basados en un listado del sitio YourTango, te decimos el lugar que ocupa tu signo en el ranking de los más populares del Zodiaco.

También lee: Descubre qué tipo de amigo eres de acuerdo a tu signo zodiacal

1. Leo

Al ser amigables y extrovertidos la gente regularmente los ama, por eso son los más populares del Zodiaco. Tienen las cualidades que los hacen populares: atractivos, optimistas, enérgicos y amables. Lo mejor de su personalidad es que cuanto más amor y lealtad reciben, lo devuelven al doble.

2. Sagitario

Las personas bajo este signo son muy divertidas, tienen un deseo intenso por vivir que es contagioso y atractivo. Aunado a eso, poseen un gran sentido del humor y no es de extrañar que sean uno de los signos más populares.

3. Piscis

Hacen cualquier cosa por cualquiera y precisamente su desinterés es lo que los hace muy populares. Suelen ser creativos y pueden ayudar a ver el mundo de una manera inspiradora. Tienden a llevarse bien con todo mundo, aunque en ocasiones deseen momentos de soledad.

4. Aries

Tienen la capacidad de convertir cualquier cosa en algo divertido. No importa que sean competitivos; ese espíritu hace que las personas que los rodean se esfuercen por hacerlo mejor. Su energía es como un imán de individuos que desean ser sus amigos.

5. Géminis

Se distinguen por ser muy sociales y encontrar algún punto de interés con cualquiera. Pueden hacer que cambies tu mal humor en un instante y se adaptan fácilmente a todas las circunstancias.

6. Libra

La razón por la que son populares es su actitud agradable, además, tienden a tomarse su popularidad muy en serio y es que la idea de que a alguien no le gusten los atormenta

7. Acuario

No se esfuerza para caerle bien a los demás, sin embargo, a la gente parece gustarle su manera de ser. Se ven un poco distantes, pero eso mismo provoca intriga y atare a las personas.

8. Tauro

Los Tauro no son tímidos y les gusta ser el centro de atención, lo cual, es bueno porque son cautivadores. Su carácter fuerte domina el entorno y la gente los ama siempre que no entren en una discusión.

9.Cáncer

No es que no tengan amigos, es solo que para ellos son dos o tres amistades, a lo mucho, las que valen la pena. Necesitan poder confiar en las personas y esa es una tarea difícil cuando se habla de mucha gente. Es más importante para ellos la intimidad y el compartir que la popularidad.

10. Capricornio

La popularidad no es algo que le quite el sueño a Capricornio, ya que para ellos lo verdaderamente importante es el trabajo. Si tienden a hacer amigos, de hecho, consideran como amigos a algunos de sus compañeros de trabajo (pasados ​​y presentes). Sin embargo, no tienen la capacidad para cultivar amistades ni el deseo de hacerlo.

11. Virgo

Lo que hace un poco impopulares a los Virgo es que, a simple vista, no son muy agradables. Son duros, críticos y bastante ordenados, lo que puede alejar a las personas. Sin embargo, una vez que los demás lo conocen lo aman con sinceridad.

12. Escorpión

Escorpión se encuentra en el último sitio por una razón: no llama a alguien “amigo” a no ser que realmente así lo sienta. Se toma muy en serio sus relaciones y prefieren tener menos personas en las que puedan confiar en su vida que un montón de individuos que los usarán y decepcionarán.

Te puede interesar: Cuáles son los signos zodiacales con más autoestima