Trump anuncia que se pondrá en cuarentena después de que asesora cercana diera positivo de coronavirus

El presidente Donald Trump dijo la noche de este jueves que él y la primera dama empezaran una cuarentena después de que una de sus asesoras más cercanas, Hope Hicks, diera positivo por coronavirus. Hicks viaja frecuentemente con el presidente. La última vez fue este miércoles a un evento de campaña en Minnesota.

“La primera dama y yo estamos esperando el resultado de nuestras pruebas [de coronavirus]. Mientras tanto, vamos a empezar nuestro proceso de cuarentena”, escribió el presidente en Twitter poco después de sugerir que podría tener que hacerlo. El mandatario destacó que Hope Hicks había “trabajado duro sin ni siquiera tomar un pequeño descanso”.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

