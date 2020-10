5 coloridas recetas de antojitos mexicanos, fáciles y sin complicaciones

View this post on Instagram

Hoy te traemos los mejores #tacos de papa ahogados. 😎#CocinaFácil #recetas #recetasfáciles #recetasdecocina #recetasmexicanas #comidamexicana #recetasecomida #comida #cocina #foodlover #instafood . . . Necesitas: 1 taza de crema 1 taza de queso panela rallado 1/2 taza de cebolla morada picada 3 papas grandes hervidas 20 tortillas de maíz 1/2 kg de tomate verde 1/2 cebolla 2 dientes de ajo 1 manojo pequeño de cilantro 1/2 taza de queso manchego rallado Paso a paso: Aplasta las papas para formar un puré, agrega el queso manchego. Calienta las tortillas y rellénalas con la mezcla anterior. Cierra con un palillo. Hierve los tomates junto con la cebolla, el ajo y el cilantro. Cuando el tomate esté cocido, muele perfectamente. Fríe los tacos y reserva hasta servir. Para presentar, acomoda los tacos fritos y báñalos con la salsa verde caliente. Espolvorea sobre ellos el queso panela, la cebolla y agrega un toque de crema.