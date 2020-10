Ladrón robó patrulla de NYPD y tardaron dos horas en atraparlo

Un ladrón tomó una patrulla de la policía de Nueva York en Manhattan y estuvo paseando dos horas detrás del volante antes de estrellarse en Brooklyn.

El auto de tránsito del NYPD fue robado de East 36th Street y FDR Drive alrededor de las 10 p.m. del miércoles y conducido sobre el Puente Manhattan antes de estrellarse contra un sedán blanco en Park Avenue y Taaffe Place en Bedford-Stuyvesant, cerca de las 12:20 a.m. del jueves, según la policía.

El ladrón trató de huir, pero la policía lo alcanzó tras el accidente. Ambos vehículos sufrieron daños, reportó New York Post.

Los cargos contra el ladrón, cuyo nombre no fue revelado, estaban pendientes hasta ayer por la tarde. El hecho despertó críticas sobre el tiempo que tomó a NYPD atraparlo, siendo que cometió un delito contra la propia policía y en Midtown, en medio de un auge criminal en la ciudad.

Imagine if the @NYPDnews spent even a fraction of the time and effort taking enforcement action against #placardcorruption that it spends recovering their own cars that they've handed over to thieves.https://t.co/Cg8pQDbZrF

— placard corruption (@placardabuse) October 2, 2020