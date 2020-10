Álvaro González recibe amenazas de muerte por presuntos insultos racistas a Neymar

El futbolista del Olympique de Marsella contó su calvario

Aunque no hubo castigo de la Comisión Disciplinaria de Francia a Álvaro González por los supuestos insultos que le lanzó a Neymar, el escándalo sí tuvo repercusiones en su vida personal, ya que ha recibido amenazas de muerte para él y su familia.

El defensor del Olympique de Marsella reveló que le han enviado por WhatsApp muchas amenazas hacia él y sus padres.

“Recibí más de dos millones de mensajes con todo tipo de amenazas, incluso en otros idiomas. Me enviaron fotos de nuestros coches, decían que iban a venir a mi casa a matarme, fotos con mis padres en su tienda diciendo que iban a ir a buscarlos para matarlos”, reveló en entrevista con Dragoon Sports Brands.

“He tenido miedo porque nunca me había pasado esto. Esa noche no dormí porque la ola Neymar es muy grande y creo que él no sabe la repercusión que tiene. Enfrentarme a él me iba a dar publicidad pero iba a salir perdiendo. Quiero pensar que mal entendió unas palabras en un momento complicado del partido”, agregó.

El jugador incluso dudó en mantenerse en el equipo, ya que desde su punto de vista una persona racista no tiene cabida en Marsella.

“Me plantee dejar el club. Es imposible que un racista viva aquí en esta ciudad, es imposible. Le dije al míster y al presidente que si no se creía en mi palabra prefería irme”, sentenció.

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Tanto Neymar como González pudieron recibir un castigo de al menos nueve partidos de suspensión en caso de que se les hubieran comprobado los insultos que supuestamente dijeron; sin embargo, no hubo pruebas suficientes ni contundentes para sancionarlos.