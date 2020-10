Lis Vega levantó su colita para presumir su hilo dental en la playa 

La cubana ha dejado absolutamente nada a la imaginación

Lis Vega es una mujer con muchas curvas para poder presumir. Su cuenta oficial de Instagram es la prueba viviente de lo mucho que le gusta su cuerpo y de lo mucho que disfruta compartillo con su público a través de ardientes fotografías.

Este fin de semana no ha sido la excepción. La cubana se fue a la playa y se tomó una fotografía en la que aparece levantando la colita solo para demostrar que ella en el mar, delante del público, también es una buena sensual que no reprime su cuerpo.

Lis se fue a la playa con un traje de baño que por atrás se convierte en un sexy hilo dental que dejó absolutamente nada a la imaginación.

Hay que destacar que Lis Vega suele dejar pensamientos motivacionales con sus más atrevidas publicaciones. Y esta imagen no fue la excepción: “ME SOLTASTE, ME ABRACE, ME AME, ME DI LA MANO, ME AFERRE A MI ALMA Y SEGUI MI VUELO”, escribió la modelo, cantante y actriz.