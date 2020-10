4 consejos infalibles para volver tu rutina mañanera más saludable, perder peso y potenciar la salud intestinal

Los hábitos matutinos con los cuales inicias el día intervienen directamente en la salud intestinal, el funcionamiento de todos los órganos y son clave en un sistema inmune fuerte

Actualmente la buena salud es un tema integral, que se basa en el equilibrio de diversas áreas. Lo cierto es que el cuerpo es una red compleja de órganos y sistemas que se conectan entre sí y que dependen el uno del otro. Sin lugar a dudas los sistemas digestivo e intestinal, son demasiado importantes en todo lo que sucede en el organismo y vale la pena prestarles especial atención.

Es por ello esencial aprender a leer las señales de alerta, en muchas ocasiones presentamos algunos síntomas que ignoramos y son un claro aviso que nos invita a prestar más atención en nuestros hábitos y costumbres. Tal es el caso de dolores de cabeza, fatiga extrema, falta de energía, apatía, brotes cutáneos, padecimientos digestivos e inflamación abdominal. Lo que muchas veces ignoramos es que la raíz de estas alteraciones radica en el estado del microbioma intestinal.

Lo cierto es que actualmente con todas las tendencias de nutrición y salud que tenemos a la mano, hemos aprendido sobre la relevancia de cuidar la salud intestinal, su relación con el sistema inmunológico es directa. Sin embargo entender cómo mantenerla es igual de primordial. Es por ello que te presentamos los 4 hábitos matutinos esenciales recomendados por el reconocido gastroenterólogo Will Bulsiewicz, para promover una buena salud intestinal.

1. Hidratación

Es cierto que la mayoría de las personas acostumbran iniciar sus mañanas con una humeante taza de café, no sólo es reconfortante, es una bebida que aporta grandes beneficios medicinales. Sin embargo esto no significa que cada mañana deba comenzar bebiendo una taza de café, según Will una costumbre que ha marcado una considerable diferencia en su salud intestinal es comenzar el día bebiendo dos vasos grandes de agua. Esto no significa dejar el café, solamente implica dar un giro en las prioridades ya que el organismo responde mejor recibiendo primer agua, ya que ayuda a recuperar los niveles de hidratación que se pierden de manera natural durante la noche.

Teniendo en cuenta que es usual beber el último vaso de agua de 2 a 3 horas antes de dormir, con el objetivo de evitar despertarse para ir al baño. Al despertar habrán pasado aproximadamente 11 horas sin ninguna fuente de hidratación, es por ello fundamental darle el agua que necesita para funcionar correctamente. Es notorio como el intestino, cerebro y riñones, mejoran su funcionamiento. Es un simple acto que traerá inmensos beneficios, inclusive será notorio en la piel.

2. Bebe una taza de café con un toque extra en nutrientes

Después de beber 2 vasos de 12 onzas de agua fresca, Bulsiewicz bebe una taza de café orgánico y recién hecho. Lo mejor de todo es que acostumbra agregar elementos que lo hagan más rico en nutrientes esenciales y de propiedades terapéuticas, como es el caso de las especias medicinales, lo cierto es que el café de mañana puede ser un buen vehículo para iniciar el día con más beneficios. Evita a toda costa agregar azúcar o endulzantes artificiales y opta por estas maravillosas y curativas alternativas naturales, llevarán tu taza cotidiana de café a otro nivel.

Ashwagandha y raíz de maca: Son dos de los adaptógenos más populares y se caracterizan por sus inmensas cualidades para hacer que el cuerpo sea más resistente al estrés . En concreto la ashwagandha es ideal para combatir la fatiga crónica y la raíz de maca potencia la salud sexual y es buena para aumentar la energía.

Mezcla de especias de calabaza: No solo darán un toque maravilloso al café, aportan ese toque cálido otoñal, se trata de una mezcla de especias molidas : canela, nuez moscada, clavo jengibre y pimienta de Jamaica, ideal para disolver en el café caliente. Se caracterizan por su maravillosas propiedades antioxidantes y antiinflamatorios.

No solo darán un toque maravilloso al café, aportan ese toque cálido otoñal, se trata de una : canela, nuez moscada, clavo jengibre y pimienta de Jamaica, ideal para disolver en el café caliente. Se caracterizan por su maravillosas Trío de especias poderosas: Este mix de tres especias medicinales tiene todo lo que necesitas para iniciar el día con vitalidad, armonía y energía, sobre todo el intestino lo agradecerá. El jengibre y la cúrcuma tienen propiedades antiinflamatorias y ayudan a mejorar la salud intestinal, desinflaman y promueven el buen tránsito intestinal. La canela también tiene una larga lista de bondades para la salud, incluida la estabilización de los niveles de azúcar en sangre y beneficios para acelerar el metabolismo. Un buen tip es agregar un toque de leche de soya orgánica o de coco, va de maravilla con el sabor de las especias.

3. Desayuna, solo los fines de semana

Como cualquier otra parte del cuerpo, el intestino necesita tiempo para descansar y reponerse. Una de las mejores recomendaciones de diversos especialistas en medicina y nutrición es seguir un plan de ayuno intermitente, lo mejor es realizarlo entre semana y optar por desayunar los fines de semana. Lo cierto es que realizar el ayuno 16/8 es una gran medida, que tiene la inmensa ventaja de acoplarse a cualquier estilo de vida, por ejemplo si durante los días laborales sueles tener días muy ocupados desayunar resuelve el tema del almuerzo y los fines de semana puedes optar por romper el ayuno con un saludable batido. De hecho estas bebidas son una gran alternativa, para aumentar el consumo de frutas y verduras, frutos secos y semillas, lo mejor de todo es que son el alimento favorito del intestino ya que aportan nutrición y son fáciles de digerir.

4. Salta a una piscina helada

De acuerdo, no todos tenemos acceso a una piscina helada. Sin embargo es el nuevo truco de salud de Bulsiewicz quien declara que después de saltar al agua fría, se siente completamente diferente ya que hace que el cuerpo este despierto y en mayor estado de alerta. De hecho en los últimos meses mucho se ha hablado sobre los beneficios de la temperatura del agua en la salud, ya que afecta directamente la forma en la cual funciona el cuerpo. Si bien puedes no tener acceso a este tipo de dinámica, puedes hacerlo con la ducha de la mañana o en una tina, sentirás como se revitaliza cada centímetro del cuerpo; aunque no se relaciona directamente con la salud intestinal es sorprendente como beneficia el buen funcionamiento y depuración todos los órganos y sistemas.

A modo de conclusión podemos decir que comprometernos con hábitos saludables a través de una rutina matutina establecida, es el primer paso hacia una buena salud y un estilo de vida estable. Si bien existen muchas otras recomendaciones que son de gran utilidad como el caso concreto de el consumo de probióticos, también es importante asegurar la actividad física cotidiana y optar por disciplinas como el yoga y la meditación. Todo esto es vital en un sistema inmunológico fuerte, en la prevención de enfermedades, en el control de los niveles de estrés y por supuesto en una flora intestinal saludable.